Президент UFC Дэйна Уайт считает, что члены команды Хабиба Нурмагомедова во время сгонки веса повели себя опрометчиво и, что, возможно, бой против Тони Фергюсона можно было провести.

«Хабиб дрался на турнире UFC 205 в Нью-Йорке в ноябре и должен был выступать в марте. Две сгонки веса за короткий срок. Я не знают, сможет ли он сделать вес, или ему нужен план питания и диетолог получше. У него был перевес почти на 3 кг, и он был в отвратительной форме. Он должен восстановиться после этой сгонки. Что делать после этого, я не знаю», – заявил Уайт.

Этой ситуации, по мнению президента UFC, можно было избежать.

«Все могло пойти по-другому, если бы он позвонил доктору Джеффу Дэвидсону или Бриане Мэттисон. Эти двое занимаются медицинскими вопросами для UFC, они бы доставили его в больницу. Видимо, в больнице Sunrise с ним обращались просто ужасно. Ему нужно было поехать в больницу Valley вместе с доктором Дэвидсоном, который бы все сделал правильно. Он бы проверил его на месте и определил бы состояние его здоровья.

Когда в такую больницу в Вегасе привозишь человека и говоришь, что он гонял вес, они просто начинают его интенсивно накачивать физраствором. Ставят капельницу и все. Если бы там был доктор Дэвис, он бы проверил его внутренние органы и определил бы его состояние. Я не говорю, что бой бы обязательно состоялся, но шансы были. У нас ведь были похожие ситуации и до этого. Это не первый наш вечер боев. У него были боли в области почек или печени, не знаю, что именно болело. Выглядел он ужасно. Похоже, ему может потребоваться немного времени, чтобы оправиться после такой сгонки веса».

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