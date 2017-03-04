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    Фергюсон отказался драться с другим соперником после отмены боя с Нурмагомедовым

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

    Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон отказался от замены соперника на турнире UFC 209 после того, как его поединок с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым был отменен.

    «Они планировали урезать мой гонорар и не хотели давать бою статус титульного. Я понимаю, что это бизнес, но я человек, у меня есть семья, которую я должен содержать. Много времени и сил было вложено в подготовку к этому бою, жаль, что так произошло», — сказал Фергюсон.

    Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедова и Фергюсона не состоится по причине возникших у россиянина проблем со здоровьем. Нурмагомедов попал в больницу перед официальной процедурой взвешивания в связи с ухудшением здоровья. К этому, по словам отца спортсмена, привела сгонка веса накануне поединка.

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