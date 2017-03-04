Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам после отмены боя за временный титул UFC в легком весе с Тони Фергюсоном.

Напомним, накануне процедуры взвешивания Хабибу стало плохо во время сгонки веса в сауне и он был госпитализирован.

«Я делаю все, что могу. Я тренируюсь каждый день с утра до вечера, я живу этим. Я хочу выступать, радовать своих болельщиков. То, что от меня не зависит, я не могу кому-то гарантировать или выполнять.

Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые болели, болеют за меня и поддерживают. Большое спасибо», – сказал Нурмагомедов.

Хабиб попал в больницу. Бой с Фергюсоном отменен