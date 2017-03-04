Хабиб Нурмагомедов: «Большое спасибо всем, кто меня поддерживает. Но не все зависит от меня»
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам после отмены боя за временный титул UFC в легком весе с Тони Фергюсоном.
Напомним, накануне процедуры взвешивания Хабибу стало плохо во время сгонки веса в сауне и он был госпитализирован.
«Я делаю все, что могу. Я тренируюсь каждый день с утра до вечера, я живу этим. Я хочу выступать, радовать своих болельщиков. То, что от меня не зависит, я не могу кому-то гарантировать или выполнять.
Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые болели, болеют за меня и поддерживают. Большое спасибо», – сказал Нурмагомедов.
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- Восстановится и летом проведет бой с Фергюсоном за титул UFC25%
- Продолжит карьеру в UFC, но в более тяжелой весовой категории20%
- Будет уволен из UFC и продолжит карьеру в одном из российских промоушенов37%
- Завершит карьеру из-за проблем со здоровьем18%
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