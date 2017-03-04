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    Хабиб Нурмагомедов: «Большое спасибо всем, кто меня поддерживает. Но не все зависит от меня»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов

    Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам после отмены боя за временный титул UFC в легком весе с Тони Фергюсоном.

    Напомним, накануне процедуры взвешивания Хабибу стало плохо во время сгонки веса в сауне и он был госпитализирован.

    «Я делаю все, что могу. Я тренируюсь каждый день с утра до вечера, я живу этим. Я хочу выступать, радовать своих болельщиков. То, что от меня не зависит, я не могу кому-то гарантировать или выполнять.

    Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые болели, болеют за меня и поддерживают. Большое спасибо», – сказал Нурмагомедов.

    Хабиб попал в больницу. Бой с Фергюсоном отменен

    Опрос

    Что будет с Хабибом дальше?

    11365 голосов 58
    • Восстановится и летом проведет бой с Фергюсоном за титул UFC
      25%
    • Продолжит карьеру в UFC, но в более тяжелой весовой категории
      20%
    • Будет уволен из UFC и продолжит карьеру в одном из российских промоушенов
      37%
    • Завершит карьеру из-за проблем со здоровьем
      18%

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