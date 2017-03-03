WBC дисквалифицировал Поветкина на неопределенный срок

Всемирный боксерский совет (WBC) дисквалифицировал Александра Поветкина на неопределенный срок, в течение которого он не сможет принимать участие в поединках, санкционнированных WBC. Также российский боксер оштрафован на 250 000 долларов.

Чтобы дисквалификации была снята, Поветкин обязан регулярно проходить допинг-тестирование WBC за свой счет. Если результаты этих тестов будут отрицательными, боксер будет восстановлен в рейтингах Всемирного боксерского совета.

Напомним, в мае прошлого года перед боем с чемпионом по версии WBC Деонтеем Уайлдером Поветкин провалил допинг-тест на мельдоний. После рассмотрения дела, WBC вынес условное наказание для российского боксера. В декабре перед боем за временный титул WBC с Бермейном Стиверном допинг-тест показал наличие в организме Поветкина запрещенного вещества остарин. После этого боксер был исключен из рейтингов WBC.