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    Конор МакГрегор: «Если попаду по голове Мэйвезера, она улетит на трибуны»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Конор МакГрегор

    Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор в интервью журналу GQ заявил, что не сомневается в своей победе над экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером.

    «Если честно, мой кулак больше, чем его голова. Люди теряют сознание после моих ударов. Я вырубаю людей наглухо. Это просто факты.

    Если я ударю этого человека, то его голова просто отлетит к трибунам. Понимаете, о чем я?

    Если я попаду по его маленькой голове, то снесу ее с плеч, она улетит наверх, к трибунам», – сказал Конор.

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