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    Флойд Мэйвезер: «МакГрегор, если хочешь драться со мной, разберись сначала со своими делами в UFC»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор

    Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер обратился к чемпиону UFC Конору МакГрегору.

    «Послушай, если ты действительно хочешь драться со мной, разберись сначала со своим делами в UFC, а потом пусть твои люди выйдут на связь с моими», – написал Флойд в инстаграме.

    Напомним, что бойцы в течение нескольких месяцев обсуждают в прессе возможный бой друг против друга.

    Президент UFC Дэйна Уайт на прошлой неделе заявил, что Конор сможет провести бой с Мэйвезером на своих условиях только после окончания контракта с промоушеном, который обязывает МакГрегора провести еще четыре боя.

    «МакГрегор может шокировать фанатов бокса». Конор готовится к бою против Мэйвезера

    Опрос

    Кто победит в боксерском поединке Мейвезера и Конора?

    18061 голос 11
    • Флойд Мэйвезер
      77%
    • Конор МакГрегор
      23%

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