Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер обратился к чемпиону UFC Конору МакГрегору.

«Послушай, если ты действительно хочешь драться со мной, разберись сначала со своим делами в UFC, а потом пусть твои люди выйдут на связь с моими», – написал Флойд в инстаграме.

Напомним, что бойцы в течение нескольких месяцев обсуждают в прессе возможный бой друг против друга.

Президент UFC Дэйна Уайт на прошлой неделе заявил, что Конор сможет провести бой с Мэйвезером на своих условиях только после окончания контракта с промоушеном, который обязывает МакГрегора провести еще четыре боя.

«МакГрегор может шокировать фанатов бокса». Конор готовится к бою против Мэйвезера