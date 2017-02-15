Флойд Мэйвезер: «МакГрегор, если хочешь драться со мной, разберись сначала со своими делами в UFC»
Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер обратился к чемпиону UFC Конору МакГрегору.
«Послушай, если ты действительно хочешь драться со мной, разберись сначала со своим делами в UFC, а потом пусть твои люди выйдут на связь с моими», – написал Флойд в инстаграме.
Напомним, что бойцы в течение нескольких месяцев обсуждают в прессе возможный бой друг против друга.
Президент UFC Дэйна Уайт на прошлой неделе заявил, что Конор сможет провести бой с Мэйвезером на своих условиях только после окончания контракта с промоушеном, который обязывает МакГрегора провести еще четыре боя.
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