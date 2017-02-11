Дэйна Уайт, президент UFC, считает, что экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер, завершивший карьеру в 2015 году, говорит о возможном бое с чемпионом UFC Конором МакГрегором, чтобы напомнить людям о себе.

– Флойд не перестает говорить о Коноре не случайно. Он сам сейчас не дерется и использует популярность МакГрегора, чтобы люди его не забывали.

Также Уайт заявил, что не считает себя причастным к кризису в боксе.

– Я точно не виноват в той ситуации, которая происходит сейчас в боксе. Они сами к этому пришли, я же просто заполнил пустоту, которая появилась.