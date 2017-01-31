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    Дана Уайт: «Если МакГрегор захочет провести бой с Флойдом без участия UFC, то это будет для него эпическим провалом»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Дэйна Уайт Конор МакГрегор

    Президент UFC Дана Уат прокомментировал слова Конора МакГрегора о том, что тот может провести бой против Флойда Мэйвезера и без участия UFC.

    «Если ты собираешь с фанатов по 5 долларов за интервью, то ты точно скажешь какую-нибудь чушь, — сказал Уайт про встречу Конора с поклонниками, транслировавшуюся по системе PPV. — Вы знаете, как я отношусь к Конору, я всегда проявлял только уважение. Но если он хочет пойти другой дорогой, то это будет эпический провал».

    Напомним, в выходные Конор провел встречу с фанатами, все 5000 билетов на которую были проданы по цене от 25 до 400 евро. Также фанаты за 5 долларов покупали платную трансляцию встречи и интервью МакГрегора. Во время этой встречи Конор заявил, что способен зарабатывать без участия UFC и сам решит, на каких условиях ему вести переговоры с Мэйвезером.

    Еще один способ заработать, если ты суперзвезда 

    Возможный мой чемпиона UFC МакГрегора против экс-чемпиона мира по боксу в пяти весах Флойда Мэйвезера – одна из самых обсуждаемых тем последних месяцев. Президент UFC Дана Уайт предложил каждому из бойцов по 25 миллионов долларов за бой. Мэйвезер назвал его предложение «смешным».

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