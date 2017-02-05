Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Рэнди Кутюр поделился мнением о возможном поединке Конора МакГрегора и Флойда Мэйвезера.

В 2010 году Кутюр стал участником самого знаменитого поединка между бойцом ММА и боксером. Рэнди встретился с экс-чемпионом по боксу в трех весах Джеймсом Тони. Бой состоялся по правилам ММА, и Кутюр победил удушающим приемом в первом раунде.

«Я думаю, что у любого бойца есть шанс панчера. У Джеймса Тони был шанс панчера в поединке против меня. Я был не настолько глуп, чтобы стоять прямо перед ним или давать ему использовать его боксерские навыки. Он очень, очень хороший боксер, но не уверен, что он мог бы блокировать даже одиночный лоукик. И вопрос, сколько за эти недели и месяцы подготовки он успел узнать о борьбе на земле.

За последние 10 лет было не так много боксеров, которые могли бы просто дотронуться до Флойда Мэйвезера в бою. МакГрегор – боец ММА, у него не будет возможности бить ногами и локтями, использовать клинч и грязный бокс. Немного безумно полагать, что он при этом будет действовать успешнее, чем действовали все боксеры до него.

Поэтому у него есть шанс панчера, как и у любого. Тактика МакГрегора – стараться использовать этот шанс. Но с точки зрения разума – это будет очень длинный вечер для Конора», – сказал Кутюр.