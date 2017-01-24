Тренер МакГрегора по ударной технике Оуэн Родди уверен, что в возможном бою с Флойдом Мэйвезером ключевым фактором станет правосторонняя стойка и нестандартная техника ирландца.

«Мы знаем, что Конор может любого вырубить наглухо, но сможет ли он попасть по Мэйвезеру, одному из самых успешно защищающихся бойцов в истории? Всем соперникам это было тяжело, но Конор представляет совсем другую угрозу. Каждый серьезный пропущенный Мэйвезером удар был нанесен левшой.

Конор — левша, и он будет атаковать с таких углов, которые, вероятно, Мэйвезер еще не встречал, потому что Конор пришел из другой дисциплины. К тому же Конор будет намного больше в размерах. Бой будет полон опасности для Мэйвезера. Конор двигается в уникальном стиле и Мэйвезеру будет почти невозможно найти кого-либо, кто мог бы скопировать его стиль», – отметил Родди.

Главный тренер МакГрегора Джон Кэвана отметил богатые традиции бокса в Ирландии и напомнил, что у его команды хорошие отношения со многими боксерскими залами в стране.

«Если бой МакГрегор – Мэйвезер станет реальностью, то для подготовки Конора будет приглашена специальная команда экспертов», – сообщил Кэвана.