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    Михаил Дегтярев: «Положительный допинг-тест Поветкина – это провокация»

    Теги Александр Поветкин допинг Михаил Дегтярев

    Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал провокацией обнаружение остарина в допинг-пробе Александра Поветкина.

    «Провокация в адрес Поветкина показала всю хрупкость и шаткость системы борьбы с допингом, – сказал Дегтярев. – Двойные стандарты, подтасовки, атаки. Но мы будем биться и отстаивать интересы наших спортсменов на всех фронтах, в том числе и в спортзале».

    Остарин был обнаружен в организме Поветкина в декабре перед боем против Бермэйна Стиверна. Поединок был отменен, вскрытая 1 февраля проба «Б» также показала положительный результат на допинг.

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