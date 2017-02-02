Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал провокацией обнаружение остарина в допинг-пробе Александра Поветкина.

«Провокация в адрес Поветкина показала всю хрупкость и шаткость системы борьбы с допингом, – сказал Дегтярев. – Двойные стандарты, подтасовки, атаки. Но мы будем биться и отстаивать интересы наших спортсменов на всех фронтах, в том числе и в спортзале».

Остарин был обнаружен в организме Поветкина в декабре перед боем против Бермэйна Стиверна. Поединок был отменен, вскрытая 1 февраля проба «Б» также показала положительный результат на допинг.