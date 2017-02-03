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    Николай Валуев: «Поветкин? При желании из любого человека можно сделать исчадие ада»

    Теги Николай Валуев Александр Поветкин допинг бокс

    Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев посоветовал Александру Поветкину отстаивать свои права.

    Накануне стало известно, что проба «Б» Поветкина оказалась положительной на остарин.

    – Репутацию даже надуманно испортить очень легко. А здесь, какие-никакие, пусть даже самые минимальные, причины к этому были, – сказал Валуев. – Сколько миллионных долей в пробе Поветкина? Конечно, нужно отстаивать свои права. От скандальных хроник уже уйти не удастся.

    Поверьте, при желании из любого человека можно сделать исчадие ада: додумать, вытащить грязь на белый свет и все – продукт готов. Сложно ли теперь будет Саше найти соперников? Это профессиональный бокс! Это мир шоу-бизнеса и денег.

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