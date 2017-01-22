Тони Фергюсон, который проведет 4 марта бой за временный титул UFC в легком весе против Хабиба Нурмагомедова, считает, что на кону в этом поединке должен стоять основной титул, принадлежащий Конору МакГрегору.

Напомним, МакГрегор сделал перерыв в карьере и вернется в октагон UFC не раньше осени.

«Мы должны драться за главный пояс, это понятно всем. У меня девять побед подряд в UFC, у Хабиба восемь, мы готовы драться, но титул остается у Конора, который драться не готов и не хочет. Он придумывает разные причины, чтобы не драться. Это ужасно злит», – сказал Фергюсон.