Экс-чемпион мира в пяти весах Флойд Мэйвезер в эфире передачи на канале ESPN не согласился с мнением ведущих, что Мохаммед Али – величайший боксер в мире.

«По каким критериям оцениваем боксера? Если мы рассуждаем о борьбе за собственные идеалы, то Али лучший. Но если мы говорим о том, чтобы пропускать как можно меньше ударов и бить рекорды, то это Флойд Мэйвезер.

Мохаммед Али – легенда. Он проложил путь для меня, чтобы я был там, где сейчас нахожусь. Но когда мы говорим о рекордах и послужных списках, то многие забывают, что Али проиграл свой титул боксеру с семью боями. Снимаю шляпу перед Али, но я не для того отдал боксу 40 лет, чтобы сказать, что есть боец, лучше меня», – заявил Мэйвезер.

Речь о Леоне Спинксе (7 побед и 1 ничья на момент встречи с Али), которому Мохаммед проиграл чемпионский бой в 1978 году. В немедленном реванше Али победил Спинкса и вернул титул.

«Смысл бокса в том, чтобы бить и не пропускать ударов. Я люблю Али, но стоять у канатов, получая повреждения – это не круто. Я закончил карьеру с послужным списком 49-0 на своих условиях, без проблем со здоровьем, заработал достаточно денег, чтобы дать образование своим детям и имею возможность передавать знания молодым боксерам», – продолжил Мэйвезер.

Главным своим поединком экс-чемпион назвал победу над Мэнни Пакьяо.

«Я заработал 300 миллионов долларов за 40 минут», – отметил Флойд.