Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер рассказал о своем первом знакомстве с президентом UFC Даной Уайтом.

«Кода-то Дана Уайт был начальником в UFC. Хотя и не самым главным. Главными были братья Фертитта. После того как братья продали UFC, Дана стал просто наемным работником.

Я ничего не имею против Даны Уайта, он мне нравится, но я помню, времена, когда Уайт носил мои сумки и сумки моего дяди Джеффа. Я всегда хорошо к нему относился. Помни об этом, Дана Уайт. Помни о том, как я носил для тебя эмблему Bullenbeisser. Это уже потом Дана побрился налысо и стал себя вести, будто он очень крутой парень», – сказал Флойд.

Напомним, на прошлой неделе Уайт предложил Мэйвезеру гонорар в 25 млн долларов за бой по правилам бокса с чемпионом UFC Конором МакГрегором.

«Шутник хренов», – отреагировал Мэйвезер, который готов возобновить спортивную карьеру «только за 100 млн долларов».