Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон на дуэли взглядов

Российский боец Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон встретились лицом к лицу после пресс-конференции, посвященной турниру UFC 209.

«Наконец-то он снял свои очки))) 4 марта мы сотворим историю», – написал в инстаграме Нурмагомедов.

Напомним, бой за временный титул UFC в легком весе между Хабибом и Фергюсоном станет одним из главных событий турнира UFC 209, который пройдет 4 марта в Лас-Вегасе.