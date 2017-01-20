Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон на дуэли взглядов

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

    Российский боец Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон встретились лицом к лицу после пресс-конференции, посвященной турниру UFC 209.

    «Наконец-то он снял свои очки))) 4 марта мы сотворим историю», – написал в инстаграме Нурмагомедов.

    Напомним, бой за временный титул UFC в легком весе между Хабибом и Фергюсоном станет одним из главных событий турнира UFC 209, который пройдет 4 марта в Лас-Вегасе.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться