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    Хабиб Нурмагомедов: «4 марта я завоюю пояс UFC»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

    Хабиб Нурмагомедов в своем инстаграме прокомментировал новость об официальном подтверждении боя против Тони Фергюсона и поблагодарил своих поклонников за поддержку.

    – 4 марта я сделаю все, чтобы моя мечта стала реальностью, и наконец подерусь за пояс и завоюю его. Большое спасибо моим болельщикам, которые поддерживают меня с самого начала моего пути и продолжали меня поддерживать, когда в течение двух лет я получал травмы и не мог выходить в октагон.

    Поединок Нурмагомедов – Фергюсон состоится 4 марта в Лас-Вегасе, в рамках вечера UFC 209. На кону поединка будет стоять временный пояс чемпиона UFC в легком весе. Победитель получит право на бой с действующим чемпионом Конором МакГрегором.

     



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    Кто победит: Хабиб или Фергюсон?

    4246 голосов 4
    • Хабиб Нурмагомедов
      66%
    • Тони Фергюсон
      34%

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