Хабиб Нурмагомедов в своем инстаграме прокомментировал новость об официальном подтверждении боя против Тони Фергюсона и поблагодарил своих поклонников за поддержку.

– 4 марта я сделаю все, чтобы моя мечта стала реальностью, и наконец подерусь за пояс и завоюю его. Большое спасибо моим болельщикам, которые поддерживают меня с самого начала моего пути и продолжали меня поддерживать, когда в течение двух лет я получал травмы и не мог выходить в октагон.

Поединок Нурмагомедов – Фергюсон состоится 4 марта в Лас-Вегасе, в рамках вечера UFC 209. На кону поединка будет стоять временный пояс чемпиона UFC в легком весе. Победитель получит право на бой с действующим чемпионом Конором МакГрегором.





