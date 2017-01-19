Тони Фергюсон, который 4 марта станет соперником Хабиба Нурмагомедова в бою за временный титул UFC, прокомментировал активность российского бойца в социальных сетях.

«Он пишет, чтобы я заткнулся и больше тренировался, а сам постоянно сидит в соцсетях и реагирует на каждый мой твит уже через пару минут.

Он хуже навязчивой девушки», – сказал Фергюсон.