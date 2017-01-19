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    Тони Фергюсон: «Хабиб реагирует на каждый мой твит уже через пару минут, он хуже навязчивой девушки»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

    Тони Фергюсон, который 4 марта станет соперником Хабиба Нурмагомедова в бою за временный титул UFC, прокомментировал активность российского бойца в социальных сетях.

    «Он пишет, чтобы я заткнулся и больше тренировался, а сам постоянно сидит в соцсетях и реагирует на каждый мой твит уже через пару минут.

    Он хуже навязчивой девушки», – сказал Фергюсон.

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