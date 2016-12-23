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    Хабиб Нурмагомедов: «Сегодня самый серьезный соперник для меня не МакГрегор, а Фергюсон»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

    Хабиб Нурмагомедов прокомментировал информацию о его поединке с Тони Фергюсоном на UFC 209.

    — Бой с Фергюсоном неизбежен, — заявил Нурмагомедов. — Если не брать обладателя титула МакГрегора, то Тони — самый сильный и интересный соперник для меня. Я очень хочу встретиться с ним. Мы оба выделяемся в нашем весе. Он провел девять поединков без поражений, я — восемь. Так что у каждого из нас будет отличный шанс прервать серию другого. На сегодня и я, и все мои фанаты знают, что самый серьезный соперник для меня не Конор, а Тони. Фергюсон на порядок сильнее МакГрегора. Да и сам Тони знает, что бой со мной выдастся для него очень тяжелым. Когда состоится наш бой? Скажу так — я принял условия, осталось дождаться ответа другой стороны и утрясти детали.

    Опрос

    Кто более опасный соперник для Хабиба?

    3932 голосa
    • МакГрегор
      42%
    • Фергюсон
      58%

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