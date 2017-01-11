Американский боец Тони Фергюсон косвенно подтвердил свое участие в поединке за временный титул UFC в легком весе против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Напомним, бой должен пройти 4 марта в рамках турнира UFC 209.

«Хабиб, жду тебя в октагоне 4 марта на UFC 209. Давай решим все вопросы между нами», – написал Фергюсон в твиттере.

Добавим, что официально бой еще не был анонсирован.