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    Тони Фергюсон: «Хабиб, жду тебя в октагоне 4 марта на UFC 209»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

    Американский боец Тони Фергюсон косвенно подтвердил свое участие в поединке за временный титул UFC в легком весе против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Напомним, бой должен пройти 4 марта в рамках турнира UFC 209.

    «Хабиб, жду тебя в октагоне 4 марта на UFC 209. Давай решим все вопросы между нами», – написал Фергюсон в твиттере.

    Добавим, что официально бой еще не был анонсирован.

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