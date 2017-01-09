Бывший руководитель телеканала «Спорт» поделился мнением о трансляциях боевых исскуств в эфире федерального канала в свете инцидента с трансляцией детских боев с мероприятия клуба «Ахмат» в Грозном.

– Показ детских боев развитию спорта способствует?

– Преступление! Я на «Спорте» боевые искусства «придушивал» не из-за того, что не люблю единоборства. Просто считаю, что в утренней программе в воскресенье нельзя показывать , UFC или M1. Потому что, во-первых, это для подготовленных зрителей.

Во-вторых, с морально-нравственных категорий эти единоборства гораздо в меньшей степени регламентированы, чем борьба или бокс. Я не против, чтобы люди этим занимались. Но всему должно быть время и место. И нельзя показывать кровавые бои вместо «В гостях у сказки», – сказал Кикнадзе.

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