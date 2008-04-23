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    О’Салливан о проигрыше любителю на ЧМ: «Чувствую себя разбитым и опустошенным»

    Теги чемпионат мира (снукер) Ронни О'Салливан снукер Джеймс Кэхилл Бильярд/снукер

    Английский снукерист Ронни О’Салливан прокомментировал поражение в 1/16 финала чемпионата мира-2019.

    О’Салливан, занимающий первое место в мировом рейтинге, уступил любителю Джеймсу Кэхиллу со счетом 8:10.

    «В последние недели я чувствовал себя не очень хорошо, чувствовал тяжесть в конечностях.

    Я чувствую себя абсолютно разбитым и опустошенным, изо всех сил старался не заснуть прямо во время матча.

    На чемпионат мира нужно приезжать здоровым физически и морально. Я не ожидал, что выступлю хорошо, но все-таки старался показать максимум.

    Я надеялся, что соберусь с силами и выиграю этот матч, а там у меня будет несколько дней отдыха на то, чтобы почувствовать себя лучше. Но ничего не вышло», – рассказал О’Салливан.

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