Каролине Кноттен перенесла аппендицит: «Проблему не могли выявить долгое время, поэтому операция усложнилась»

Норвежской биатлонистке Кноттен диагностировали аппендицит.

«После этапа Кубка мира в Холменколлене у меня разболелся живот. Я прошла несколько обследований, чтобы выяснить проблему. Были болезненные моменты, но также и периоды, когда я чувствовала себя хорошо и могла кататься на лыжах.

Оказалось, что причина моих проблем – воспаление аппендикса. Поскольку это долгое время не могли выявить, операция по его удалению стала более сложной. Не знаю, когда я теперь буду в оптимальной форме. Это немного пугает, но я готова принять вызов и сделаю все возможное, чтобы двигаться вперед в новом сезоне», – написала Кноттен в соцсети.

Как сообщает TV2, операцию спортсменке проведут только через несколько недель. Перед этим она пройдет курс антибиотиков.

«Сейчас мне уже лучше. На выходные я поеду домой. В понедельник – повторный осмотр, и тогда посмотрим, как обстоят дела. Надеюсь, что смогу немного тренироваться и посещать вместе с командой маркетинговые мероприятия» – приводит слова Кноттен TV2.