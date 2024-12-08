Светлана Миронова: «Пока это не мои лучшие кондиции. Надеюсь, стрельба будет получаться, форма будет улучшаться»

Биатлонистка Светлана Миронова считает, что находится не в лучших кондициях.

Миронова заняла второе место в масс-старте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Сегодня очень холодно, пытаюсь согреться. К своему максимуму пока еще не близка, хотя сейчас в довольно-таки неплохой форме, если сравнивать с прошлым сезоном. Но пока что это не мои лучшие кондиции.

Надеюсь, что стрельба будет получаться, форма будет улучшаться, и я буду приходить в свое оптимальное состояние. Я очень стараюсь показать в каждой гонке максимум», – сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».