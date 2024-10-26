  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Жюстин Брезаз-Буше: «Моя мечта – выиграть Большой хрустальный глобус, это Святой Грааль биатлона. Я нацелена уже на эту зиму»
4

Жюстин Брезаз-Буше: «Моя мечта – выиграть Большой хрустальный глобус, это Святой Грааль биатлона. Я нацелена уже на эту зиму»

Жюстин Брезаз-Буше рассказала о своих целях на предстоящий сезон.

– Прошлый сезон был очень хорошим. Я была эффективна, добилась хороших результатов. У меня были цели, и достичь их удалось, даже превзойдя ожидания.

В частности, удалось побороться за общий зачет Кубка мира, чего я даже не предполагала, вернувшись на соревнования после родов. Однако кое-чего не хватало, что-то я сделала неправильно. Думаю, теперь у меня есть понимание ошибок, которые я совершила прошлой зимой.

Больше всего меня беспокоят трудности со сном во время соревнований. Сон – основа восстановления не только для спортсменов, но и для всех людей. Это крайне важно, и у меня возникали трудности, в частности, из-за этого. Сейчас я работаю с ментальным тренером, чтобы найти ключи к решению проблемы.

Не всегда легко совмещать две жизни – мамы и биатлонистки. На данном этапе карьеры я осознаю, что восстановление, умственный и физический отдых имеют чудовищно большое значение. Я стараюсь адаптироваться.

Подготовка была довольно тяжелой. Мне удалось сделать все, что я хотела, но это не обошлось без последствий на энергетическом уровне. До сезона осталось несколько недель, и сейчас нужно отдохнуть.

– Какие у вас планы на предстоящую зиму?

– Если говорить конкретно, моя мечта – выиграть Большой хрустальный глобус, это Святой Грааль биатлона. У меня осталось несколько сезонов, чтобы сделать это, и я нацелена уже на эту зиму.

Для этого мне придется выступать на высоком уровне на всех этапах. По-настоящему серьезно мы начнем думать об этом в конце сезона – после чемпионата мира, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Nordic Magazine
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Франции жен
logoЖюстин Брезаз-Буше
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Ингрид Тандревольд: «Для меня почти сюрприз, что я до конца боролась за БХГ. Думаю, этот опыт пригодится мне в следующих сезонах»
127 июня, 10:04
Владимир Драчев: «Победа Виттоцци в Кубке мира – главный сенсационный момент сезона. Очень за нее болели и переживали»
323 апреля, 18:59
Виттоцци об отношении к спорту: «Я в большей степени постигла дзен. Многого жду от следующих двух сезонов»
816 апреля, 20:08
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Виктория Сливко: «Учебу закончила, теперь предоставлена только спорту, буду тренироваться, восстанавливаться и думать только о результатах»
2сегодня, 10:33
Симон о суевериях: «Многие биатлонисты боятся снимать манжеты после поправок в стрельбе. Если мне нужно зайти в туалет перед гонкой, я без проблем сниму и костюм, и манжету, у меня нет ритуалов»
3вчера, 13:09
«Нам надо набраться терпения». Черезов призвал равняться на Норвегию при подготовке биатлонистов
8вчера, 07:27
Логинов о восстановлении после травмы: «Надеюсь, что в полном объеме приступлю к нагрузке через две-три недели»
5вчера, 05:37
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: три подряд старта в Хантах, этап в Демино, финал Кубка России в Златоусте
40вчера, 05:02
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25
26вчера, 05:02
Дмитрий Васильев: «Фуркад стал относительно лояльным к России последние пару лет. А до этого чего только не было, вел себя не по-джентльменски»
424 октября, 14:26
Губерниев об Олимпиаде-2030: «Если Фуркад станет главой оргкомитета, пусть делает меня замом. Знаю, Мартен нас любит – я люблю его в ответ»
2423 октября, 14:06
«Тренировка психики – одна из важнейших». Серохвостов показал, как стучит в барабан рядом с Ереминым. Видео прокомментировал Лессер: «Потребуется ли мне обучение?»
23 октября, 13:10Видео
Дмитрий Васильев: «В Европе перестают смотреть биатлон как раньше, потому что если нет русских – нет интриги. Стероидные норвежцы выигрывают все подряд»
1523 октября, 12:40
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
5вчера, 05:02
Майгуров о детском спорте: «Единственная проблема – привлечь в биатлон. Сегодня много хороших, комфортных спортивных объектов»
18 октября, 11:02
Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
19 октября, 21:28
Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
420 сентября, 08:45
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
116 сентября, 18:12
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40
«Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью». У Маргариты Васильевой родился третий ребенок
58 июня, 19:12Фото
Биатлонистки Казакевич и Сола посетили матч Беларусь – Россия
48 июня, 05:57Фото