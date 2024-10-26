Жюстин Брезаз-Буше: «Моя мечта – выиграть Большой хрустальный глобус, это Святой Грааль биатлона. Я нацелена уже на эту зиму»
– Прошлый сезон был очень хорошим. Я была эффективна, добилась хороших результатов. У меня были цели, и достичь их удалось, даже превзойдя ожидания.
В частности, удалось побороться за общий зачет Кубка мира, чего я даже не предполагала, вернувшись на соревнования после родов. Однако кое-чего не хватало, что-то я сделала неправильно. Думаю, теперь у меня есть понимание ошибок, которые я совершила прошлой зимой.
Больше всего меня беспокоят трудности со сном во время соревнований. Сон – основа восстановления не только для спортсменов, но и для всех людей. Это крайне важно, и у меня возникали трудности, в частности, из-за этого. Сейчас я работаю с ментальным тренером, чтобы найти ключи к решению проблемы.
Не всегда легко совмещать две жизни – мамы и биатлонистки. На данном этапе карьеры я осознаю, что восстановление, умственный и физический отдых имеют чудовищно большое значение. Я стараюсь адаптироваться.
Подготовка была довольно тяжелой. Мне удалось сделать все, что я хотела, но это не обошлось без последствий на энергетическом уровне. До сезона осталось несколько недель, и сейчас нужно отдохнуть.
– Какие у вас планы на предстоящую зиму?
– Если говорить конкретно, моя мечта – выиграть Большой хрустальный глобус, это Святой Грааль биатлона. У меня осталось несколько сезонов, чтобы сделать это, и я нацелена уже на эту зиму.
Для этого мне придется выступать на высоком уровне на всех этапах. По-настоящему серьезно мы начнем думать об этом в конце сезона – после чемпионата мира, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.
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