Биатлонист Майдола: «Такой базы, как у нас в Якутии, я не встречал. Но биатлон у нас – говно. Денег нет, тренеров тоже»

Российский биатлонист Прохор Майдола рассказал о проблемах биатлона в Якутии.

Прохору 19 лет, он выступает за команду Республики Саха. У себя в соцсетях он рассказал, что ему приходится подрабатывать курьером в доставке еды, чтобы оплачивать сборы и патроны.

– Как устроен биатлон в Якутии? Жить у тренера на сборах и параллельно работать, чтобы питаться, обычная история?

– В том-то и дело, что это считается нормой. И когда я рассказал тренеру, что опубликовал такой вот пост, он негодовал. «А зачем ты жалуешься? Нет у нас денег – ну и ладно. Сидите ровно, не дергайтесь». Я с этих слов выпал.

– Чего бояться, если терять нечего?

– Вот и я его не понял. При этом сам он хороший мужик. Неоднократно помогал команде со своего кармана, сам покупал патроны, давал нам какие-то деньги, чтобы мы не умерли с голода. В один момент пилораму, на которой работал отец, закрыли – и ему не выплатили за 3-4 месяца, так Талгатыч, узнав про это, давал мне по тысяче на питание – потому что мне есть было бы вообще не на что. Тренер реально много для нас сделал.

Но эту его позицию я не разделяю. Он как будто не понимает, что его любимый вид спорта умирает в Якутии.

– Умирает?

– Я 8 лет занимался лыжами, а последние 5 – биатлоном. И такой базы как у нас, в Алдане, я не встречал. Там есть тренажерка, спортзал, беговой манеж, тир, процедурные кабинеты (пусть большая часть из них и не работает), много койко-мест. Все круто.

У нас рано ложится снег. Классные трассы – послушай Юрия Каминского, он в каждом интервью их хвалит. Так что все вроде бы есть. Но биатлон у нас – говно. Команда на всю республику – 8 человек. Больше – никого. Потому что денег нет, тренеров тоже.

– Стипендии у тебя никакой?

– Несколько ребят у нас стоят на зарплате. Но тренер в Селигдаре – это золотодобывающий холдинг – выбил нам некое пособие. Там балльная система: чем лучше бегу, тем больше зарабатываю. На сегодня у меня 7000 рублей в месяц. Этих денег не совсем хватает, – сказал Майдола.

«Подрабатываю курьером, чтобы покупать патроны». Как в России выживают биатлонисты-юниоры