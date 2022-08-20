Чемпионат Швеции. Эльвира Оберг и Понсилуома выиграли укороченные индивидуальные гонки, Ханна Оберг и Самуэльссон – 2-е

Мартин Понсилуома и Эльвира Оберг победили в укороченных индивидуальных гонках, которые проходили в рамках чемпионата Швеции по летнему биатлону в Эстерсунде.
Чемпионат Швеции по летнему биатлону
Эстерсунд
Укороченная индивидуальная гонка
Мужчины, 15 км
1. Мартин Понсилуома – 37.40,6 (4)
2. Себастьян Самуэльссон – 11,0 (3)
3. Пеппе Фемлинг – 46,0 (3)
4. Йеспер Нелин – 1.01,1 (4)
5. Малте Стефанссон – 1.06,8 (6)
6. Эмиль Нюквист – 1.13,4 (3)
7. Оскар Брандт – 1.30,0 (4)
Женщины, 12,5 км
1. Эльвира Оберг – 35.46,4 (0)
2. Ханна Оберг – 2.10,7 (3)
3. Эмма Нильссон – 2.25,6 (0)
4. Муна Брурссон – 2.43,2 (2)
5. Анна Магнуссон – 2.49,4 (3)
6. Стина Нильссон – 3.10,5 (4)
Линн Перссон – не стартовала.