Чемпионат Швеции. Эльвира Оберг и Понсилуома выиграли укороченные индивидуальные гонки, Ханна Оберг и Самуэльссон – 2-е

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Мартин Понсилуома и Эльвира Оберг победили в укороченных индивидуальных гонках, которые проходили в рамках чемпионата Швеции по летнему биатлону в Эстерсунде.

Чемпионат Швеции по летнему биатлону

Эстерсунд

Укороченная индивидуальная гонка

Мужчины, 15 км

1. Мартин Понсилуома – 37.40,6 (4)

2. Себастьян Самуэльссон – 11,0 (3)

3. Пеппе Фемлинг – 46,0 (3)

4. Йеспер Нелин – 1.01,1 (4)

5. Малте Стефанссон – 1.06,8 (6)

6. Эмиль Нюквист – 1.13,4 (3)

7. Оскар Брандт – 1.30,0 (4)

Женщины, 12,5 км

1. Эльвира Оберг – 35.46,4 (0)

2. Ханна Оберг – 2.10,7 (3)

3. Эмма Нильссон – 2.25,6 (0)

4. Муна Брурссон – 2.43,2 (2)

5. Анна Магнуссон – 2.49,4 (3)

6. Стина Нильссон – 3.10,5 (4)

Линн Перссон – не стартовала. 

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