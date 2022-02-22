Александр Тихонов: «Большунов в биатлоне? Это бред. Может, тогда и Аню Щербакову в женский биатлон перевести?»

Четырехкратный олимпийский чемпион поделился мнением о том, может ли лыжник Александр Большунов перейти в биатлон.

В Пекине-2022 Большунов завоевал пять медалей, из которых три золотые.

«Переход Большунова в биатлон? Я думаю, такое вряд ли когда-то произойдет, это бред. Биатлон – серьезнейшая дисциплина, военно-прикладной вид спорта, тяжелый. А у Саши, на мой взгляд, и так все в порядке, и ему это просто не нужно.

Это обыкновенные пожелания людей, не имеющие никакой основы. Может быть, тогда и Аню Щербакову, чемпионку нашу, в женский биатлон перевести? В общем это все пустые разговоры.

Я думаю, Саше самому это не надо, переход в другой вид спорта – это очень сложно, на это уйдет много времени, а у него все отлично, он король лыж.

Уверен, у него еще есть мотивация в лыжных гонках, может, он мечтает взять полный «полтинник» на следующей . Ему всего 25 лет — до следующей Олимпиады спокойно можно протянуть.

Поэтому людям не надо голову ломать и заниматься такой хреновиной. Это все бредовая писанина, которая абсолютно никому не нужна», – сказал Тихонов.