Роднина, Журова и Драчев заработали за 2019 год более 6 млн рублей, Шипулин – более 2 млн

На сайте думы опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов за 2019 год.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заработала за 2019 год более 6,71 млн рублей. В ее собственности находятся квартира, жилое строение, земельный участок для садоводства, машиноместо.

Также Родниной принадлежат три автомобиля: Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC, Аudi ТТ и BMW 320iA.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова получила доход в размере более 6,58 млн рублей. Ей принадлежат жилой дом и земельный участок (общая долевая собственность, 1/2), две квартиры и легковой автомобиль Lexus RX 350.

Четырехкратный чемпион мира по биатлону, экс-глава Союза биатлонистов России ( ) заработал за 2019 год более 6 млн рублей.

В собственности Драчева находятся квартира, жилой дом и здание летнего домика. Он владеет двумя автомобилями: Mercedes Benz G и Mercedes Benz Viano CDI, а также двумя снегоболотоходами.

Чемпион мира по биатлону за 2019 год получил доход в размере более 2,7 млн рублей. Ему на правах собственности принадлежат три земельных участка, три легковых автомобиля (BMW X6 и два Toyota Land Cruiser), мотоцикл, снегоболотоход и прицеп.

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