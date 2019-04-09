Шипулин сдал плазму с антителами для зараженных коронавирусом: «Только общими усилиями мы победим эту заразу»

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин показал, как сдает плазму с антителами для зараженных коронавирусом.

«Многие из вас знают, что вся моя семья переболела коронавирусом. После выздоровления я решил сдать тест на наличие антител к COVID-19. Анализ показал, что антитела у меня есть. Тогда я посоветовался с врачом и решил сдать плазму.

⠀

Поэтому сегодня утром приехал в Областной центр переливания крови в Екатеринбурге, прошел осмотр у врача, выпил сладкий чай, как полагается, и пошел на процедуру сдачи плазмы.

Весь процесс занял около 40-50 минут. Сдача плазмы совершенно безболезненная, даже немного успокаивающая. Голова не кружится, чувствую себя очень хорошо.

Надеюсь, плазма с антителами поможет кому-то из уральцев, зараженных коронавирусом, скорее поправиться.

⠀

Кстати, если среди вас есть те, кто не так давно переболел COVID-19, попробуйте сдать тест на антитела. Вдруг они есть у вас в достаточном количестве, чтобы сдать плазму и помочь тем, кто сейчас болен.

Уверен, только общими усилиями мы победим эту заразу», – написал Шипулин.

В России 902 701 случай заражения коронавирусом, летальных исходов – 15 260.

«Российские курорты сейчас переполнены. Людей просто тьма». Семья Антона Шипулина заразилась коронавирусом на отдыхе в Сочи