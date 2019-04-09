Международный союз биатлонистов: «Предпочтительным остается проведение Кубка мира по расписанию. Но мы готовимся к различным сценариям»

Международный союз биатлонистов (IBU) в связи с пандемией коронавируса разработает несколько вариантов проведения сезона.

По плану сезон должен начаться 28 ноября в финском Контиолахти.

«Пока рано говорить о том, как будет выглядеть предстоящий зимний сезон. Предпочтительным сценарием по-прежнему остается проведение Кубка мира и других серий, согласно расписанию. Однако мы готовимся к различным сценариям.

На первом этапе мы находились в очень тесном диалоге с организаторами, чтобы оценить ситуацию в каждом из мест проведения соревнований, финансовые последствия проведения мероприятий без зрителей и многое другое.

Теперь мы оценим полученную информацию и разработаем альтернативные сценарии подготовки к зиме. Дополнительная информация поступит в течение следующих недель и месяцев», – сообщили в .

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2020/21: расписание всех гонок, включая ЧМ в Поклюке и предолимпийскую неделю в Пекине