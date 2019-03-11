Сегодня пройдут выборы президента СБР. Единственный кандидат – Виктор Майгуров

11 июля в подмосковных Химках пройдет внеочередная конференция Союза биатлонистов России (СБР), где выберут нового президента организации.

Ранее решение о проведении отчетно-выборной конференции было принято правлением СБР.

Накануне действующий глава СБР Владимир Драчев заявил, что покидает должность и не будет участвовать в досрочных перевыборах президента.

Таким образом, единственным кандидатом на должность главы организации остался трехкратный чемпион мира .

Для того чтобы вступить в должность, Майгурову необходимо набрать две трети голосов делегатов конференции. Если этого не произойдет, то полномочия президента до следующей конференции будет исполнять один из членов правления СБР.

Сейчас Майгуров входит в правление, однако на заседании планируется избрать новый состав органа.

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