Дмитрий Губерниев: «Завтра возможна отставка Владимира Драчева с поста президента СБР»

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев завтра, возможно, уйдет в отставку. 

«Завтра возможна отставка Владимира Драчева с поста президента СБР. Таким образом выборы нового президента будут безальтернативными», – написал Губерниев в телеграме. 

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР пройдет 11 июля. Если Драчев снимет свою кандидатуру, единственным претендентом на пост главы СБР останется Виктор Майгуров.

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