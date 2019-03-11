Дмитрий Губерниев: «Завтра возможна отставка Владимира Драчева с поста президента СБР»

Комментатор сообщил, что глава Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев завтра, возможно, уйдет в отставку.

«Завтра возможна отставка с поста президента СБР. Таким образом выборы нового президента будут безальтернативными», – написал Губерниев в телеграме.

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР пройдет 11 июля. Если Драчев снимет свою кандидатуру, единственным претендентом на пост главы СБР останется Виктор Майгуров.

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