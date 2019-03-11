Владимир Королькевич: «Пытался дозвониться до Драчева, но трубку он так и не поднял. Видимо, чувствует вину»

Словенский тренер заявил, что будет добиваться извинений со стороны президента Союза биатлонистов России (СБР) .

Ранее Драчев неоднократно намекал на причастность Королькевича к допинговым скандалам в сборной России. Правление СБР утвердило кандидатуру Королькевича в качестве старшего тренера женской команды, но в обновленном списке тренеров пост достался .

«Будем заниматься этим вопросом, просто так я этого не оставлю, но для начала я хотел бы обсудить эту ситуацию с Драчевым.

Я пытался дозвониться до него, поставить его в известность и услышать его реакцию, но трубку он так и не поднял.

Видимо, это связано с тем, что он чувствует свою вину; если человек так уверенно обо всем этом говорит, то почему боится ответить? Если у него есть аргументы, то пусть он выдвинет.

Драчев за время во главе СБР дал много неадекватных интервью, это видно даже на примере бывшего тренера сборной . Сначала на чемпионате мира в Италии он объявил о его увольнении, а после заявил, что собирался назначить в новый тренерский штаб.

То есть наблюдается шараханье из стороны в сторону, что не делает чести руководителю. Прежде чем сказать что-то публично, нужно все взвесить», – сказал Королькевич.

«Ни один тренер не стоял с инъекцией, не принуждал к допингу». Эмоции Владимира Королькевича, которого отверг наш биатлон