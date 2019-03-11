Владимир Королькевич: «Пытался дозвониться до Драчева, но трубку он так и не поднял. Видимо, чувствует вину»

Словенский тренер Владимир Королькевич заявил, что будет добиваться извинений со стороны президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.
Ранее Драчев неоднократно намекал на причастность Королькевича к допинговым скандалам в сборной России. Правление СБР утвердило кандидатуру Королькевича в качестве старшего тренера женской команды, но в обновленном списке тренеров пост достался Михаилу Шашилову.
«Будем заниматься этим вопросом, просто так я этого не оставлю, но для начала я хотел бы обсудить эту ситуацию с Драчевым.
Я пытался дозвониться до него, поставить его в известность и услышать его реакцию, но трубку он так и не поднял.
Видимо, это связано с тем, что он чувствует свою вину; если человек так уверенно обо всем этом говорит, то почему боится ответить? Если у него есть аргументы, то пусть он выдвинет.
Драчев за время во главе СБР дал много неадекватных интервью, это видно даже на примере бывшего тренера сборной Виталия Норицына. Сначала на чемпионате мира в Италии он объявил о его увольнении, а после заявил, что собирался назначить в новый тренерский штаб.
То есть наблюдается шараханье из стороны в сторону, что не делает чести руководителю. Прежде чем сказать что-то публично, нужно все взвесить», – сказал Королькевич.
«Ни один тренер не стоял с инъекцией, не принуждал к допингу». Эмоции Владимира Королькевича, которого отверг наш биатлон