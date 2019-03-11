Польховский не рекомендован на должность главного тренера сборной России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что кандидатура Валерия Польховского не была рекомендована на пост главного тренера сборной России.

Должность главного тренера пока остается вакантной, с 2018 года ее занимал Анатолий Хованцев. При этом Польховский является вице-президентом СБР.

«Польховский не остается, на данный момент другой кандидатуры пока не будет», – сказал Драчев после заседания правления СБР.

Фокус в биатлоне: Польховский руководил выборами тренеров – и выиграл голосование 🤷‍♂️