Касперович о словах Драчева на ЧМ-2020: «Как можно тренера назвать туристом? Лучше бы облил меня ведром помоев и все»

Личный тренер Александра Логинова Александр Касперович рассказал о переживаниях из-за слов главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева в его адрес.

На ЧМ-2020 в Антхольце итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича. Позже Драчев заявил, что обыски были связаны с проблемами с аккредитацией у Касперовича и со старым допинговым делом Логинова. Комментируя ситуацию, Драчев сказал: «Касперович приехал на ЧМ как турист, он устроил проблемы всей сборной и Логинову».

– Знаете, я получил два дня удовольствия, которое никогда не испытывал: со знаком плюс – когда Саша выиграл золотую медаль чемпионата мира, и со знаком минус – когда случилась беда с обысками.

Можно было выйти из этой ситуации легко и мягко, но мы же сами все это раздули, начали искать виновных. Как можно тренера назвать туристом, разве это нормально?

– Абсолютно нет, тем более если это президент федерации и делает это публично.

– Вы поняли, о ком я говорю. Да лучше бы он облил меня ведром помоев и все. Но не так же говорить.

Тяжело очень переживал это. Такого в моей жизни никогда не было. Вроде вся страна радуется победе Логинова, которой в спринте у нас не было 12 лет, а тут такое.

– История с обысками не сравнится с тем, как поступили свои же?

– Конечно.

– Логинов в Италии допускал, что стоит закончить карьеру, чтобы поток грязи в его адрес остановился. Сейчас он наверняка отдохнул и изменил свое мнение?

– Когда случилась та история, Саша прямо сказал мне, что устал. Психологический прессинг был сумасшедшим, и я его понимал. Несмотря на это, он здорово выступил в эстафете. А на масс-старт было выйти уже сложно, у него возникли проблемы с давлением.

В Контиолахти Мартен Фуркад завершил карьеру и поговорил с Сашей, они нашли хорошие слова. Но это не значит, что Саша из-за этого продолжает выступать. Он остыл, переосмыслил ситуацию.

Сегодня Логинов готовится к сезону с азартом, сильно мотивирован на результат. Не надо ему только мешать, и все будет хорошо. Саша трудоголик, такие ребята редко рождаются в биатлоне, – сказал Касперович.

Обыски у Логинова и его тренера Касперовича: как это связали с допингом и при чем тут аккредитация?