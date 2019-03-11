Драчев о новых тренерах – Польховском, Королькевиче и Кабукове: «Их работа может усилить провокации по отношению к спортсменам, усложнить процесс восстановления СБР»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) поделился мнением о назначении новых тренеров сборной России.

СБР рекомендовал на пост главного тренера сборной Валерия Польховского. Старшим тренером мужской сборной был утвержден Роберт Кабуков, женской – .

«Высоко оцениваю профессиональные навыки тренеров, предлагаемых большинством голосов правления СБР, однако, учитывая сложную ситуацию, в которой находится СБР в глазах международного сообщества, постоянные провокации по отношению к нашей сборной, не считаю возможным привлечение кого-либо из них на должность главного тренера.

Работа данных специалистов может лишь усилить провокации по отношению к спортсменам, усложнить процесс восстановления СБР в правах.

Убежден, что данный вопрос мало рассматривать лишь под призмой правовой плоскости (не пойман – не вор), как пытаются преподнести члены правления», – написал Драчев в письме на имя члена правления СБР, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

«Но даже с учетом вышеизложенного, учитывая не очень глубокое понимание этих процессов отдельными функционерами СБР, я буду готов рассмотреть вопрос по предложению кандидатуры Польховского в Министерство спорта РФ на должность тренера одной из групп спортсменов.

Но лишь в том случае, если весь коллектив СБР, в частности, члены совета посчитают такое назначение целесообразным», – цитирует письмо Драчева ТАСС.

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