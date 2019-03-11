Лаура Дальмайер: «Олимпиада совсем не такая, как ты ее себе представляешь. Отчасти она фальшивая»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону рассказала, как принимала решение о завершении карьеры после сезона-2018/19.

– Я все время думала об этом. Правильное ли это решение? Пришло время уходить? Было облегчением, когда я решилась и объявила об этом.

– Когда именно ты решила уйти?

– Такие мысли приходили на протяжении всего прошлого сезона. Я всегда понимала, что не буду вечно заниматься биатлоном. После Пхенчхана-2018 мне стало ясно, что я больше никогда не поеду на Олимпиаду. Я провела идеальные гонки, я не способна пробежать лучше. Когда в прошлом сезоне, который был неровным, я снова взяла медаль чемпионата мира, появились мысли, что это последний сезон для меня.

– С кем ты советовалась?

– Я никому не говорила об этом. Мне было важно, что это мое решение, и никто на меня не повлиял. Когда я решилась, то размышляла еще три-четыре недели: как это скажется на мне, в порядке ли я. Как буду чувствовать себя через год. И когда ответила себе положительно, тогда и рассказала.

– Было бы решение другим, если бы Олимпиада-2022 проходила бы не в , а на каком-нибудь традиционном зимнем курорте?

– Я бы не стала списывать все на это, но это все же влияет на решение. Подсознательно такие вещи имеют значение. И я думала – жаль, если Олимпийские игры пройдут где-нибудь, где будет мало людей и заинтересованности. Если бы Игры проходили бы в Кортине или у нас в Альпах, то я бы, конечно, подумала лишний раз. Это значительно усложнило бы принятие решения.

– Олимпиада же – величайший турнир для спортсмена.

– Олимпиада – большое событие, если наблюдать со стороны. Я всегда мечтала об Играх и невероятно благодарна, что эта мечта сбылась. Но Олимпиада совсем другая, нежели ты ее себе представляешь. В каком-то смысле она фальшивая.

В Пхенчхане биатлонные гонки проходили на месте поля для гольфа, и это ощущалось от первого до последнего момента. Со спортивной точки зрения это не было похоже на стандарт проведения соревнований, к которому мы привыкли на Кубке мира. Территория была слишком большой, на трибунах было много людей, которых не особо заботил спорт и биатлон. Вот так все воспринимает спортсмен, – сказала Дальмайер.

Дальмайер закончила в 25 лет. Говорит, надоел допинг-контроль