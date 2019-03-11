Йоханнес Бо: «Буду выступать до Олимпиады-2026. О том, чтобы уйти раньше, не может быть и речи»

Норвежский биатлонист рассказал, когда планирует завершить карьеру.

– Я буду выступать до 2026 года, потом завершу. Мне кажется, годы пройдут быстро, потому что моя мотивация становится все сильнее и сильнее.

Думаю, в Италии будет потрясающей. Это важный фактор. Но о том, чтобы уйти раньше, не может быть и речи. Это будет подходящее время, чтобы завершить – мне будет 33 года.

– То есть ты не планируешь бегать как – когда тебе перевалит за 40?

– Нет. Я думаю, что в 33 года приходит время для жизни, которая немного отличается от той, что ведет топовый спортсмен. К тому времени у меня будет долгая карьера, – сказал Бо-младший.

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