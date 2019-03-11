Александр Тихонов: «Меня во главе СБР можно сравнить со Сталиным. Принял с сохой, а оставил с атомной бомбой»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов сравнил свой период руководства Союзом биатлонистов России (СБР) с периодом правления в СССР Иосифа Сталина.

Тихонов возглавлял СБР с 1996 по 2008 годы.



«Когда я принял федерацию, комнатных тапочек не было, все было разворовано. Были только две комнатки и телефон, перемотанный изолентой. При уходе сдал федерацию с международным дипломом «Лучшая федерация в мире».

Можно сравнить со Сталиным, как Черчилль говорил: «Принял с сохой, а оставил с атомной бомбой».

Ни один биатлонный комплекс не соответствовал категории «Б». Я восстановил 17 комплексов – 12 с категорией «Б» и пять с категорией «А».

Пришли эти, и что сделали? Все пытаются Тихонова укусить. Если ты человек, который созидает, то делай. Соглашусь с министром спорта РФ. Вопрос только, с кем вести нормальный диалог.

У главы СБР Драчева такая ситуация, что уже три-четыре месяца не платят зарплату. Есть долги, нет бюджета, нет спонсоров, результаты нулевые, ведь Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт готовились не со сборной.

Мое предложение такое: собрать грамотную экспертную комиссию, которая была всегда в Министерстве спорта», – сказал Тихонов.

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