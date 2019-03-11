Валерий Польховский: «Тихонов давно оскорбляет меня и порочит репутацию. Думаю, когда-нибудь мы встретимся в суде»

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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский заявил, что может подать в суд на Александра Тихонова, а также рассказал о целях на посту главного тренера сборной.

«Тихонов давно обвиняет меня во всех бедах мирового биатлона, оскорбляет и порочит мою репутацию. С ним, думаю, мы когда-нибудь встретимся в суде.

Что касается должности главного тренера, то я готов взять на себя ответственность за результат сборной и создать тренерский штаб, который поможет сборной добиться очевидного прогресса.

Те результаты, которые сейчас есть у мужской и женской команд, не могут устраивать никого. Мы перестали быть топ-сборной, и это надо исправить», – сказал Польховский.

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