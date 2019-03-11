Дмитрий Губерниев: «Не очень понимаю возни вокруг Польховского. Разве Черчесов вступал в полемику по поводу Ромащенко?»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет того, что претендует на пост главного тренера сборной России по биатлону и будет определять старших тренеров команды.

«Что-то я не очень понимаю возни вокруг Польховского!

Если его утвердят главным тренером сборной России по биатлону, он и должен определить старших по мужчинам и женщинам. За результат будет отвечать именно Польховский, с него и спрос. И он готов.

Разве Черчесов, например, вступал в полемику по поводу, скажем, Ромащенко? Или разрешения у РФС спрашивал? Главный тренер отвечает за все и всех», – написал Губерниев.

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