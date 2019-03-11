Александр Тихонов: «Сейчас в биатлоне продолжаются интриги самого большого подонка и непорядочного человека»

Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал слова главного тренера сборной России Анатолия Хованцева о том, что целое поколение российских биатлонистов было воспитано на допинге.

«Это говорят его обиды. Толя, не надо обобщать. Мы имели огромнейшие победы, имели постоянные финалы Кубка мира. Соревнования больше в России нигде не проводились. Нельзя сказать, что целое поколение заколотое.

Тогда, Толя, что ты после драки кулаками? Когда Тихонов об этом говорил, ты же молчал. Если ты знал, где же твое мужское начало, дорогой ты мой? Ты сам себя позоришь.

Когда Хованцева назначили, я зашел в кабинет, Толя не соизволил подняться, поздороваться. Он себя почувствовал таким гигантом. Я говорю: «Толя, ты берешься не за свое дело».

Я ему сказал: «Это не твой уровень, Толя. И твой возраст, и все остальное не позволяет тебе занять этот пост. Дай бог, если ты проработаешь два сезона». Вы обратите внимание. Я же никогда не ошибаюсь.

В комментариях пишут, что Польховский готовил там... Еще раз скажу. Это работа Польховского. Сейчас продолжаются интриги самого большого подонка и непорядочного человека. Так и пишите», – сказал Тихонов.

«В биатлоне целое поколение воспитано на допинге. Вернуться к нормальной методике – непросто». Большое интервью Анатолия Хованцева

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