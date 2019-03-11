Ричард Паунд: «МОК должен учитывать, что ситуация с коронавирусом может затронуть и Олимпиаду-2022»

Член Международного олимпийского комитета (МОК), бывший президент Всемирного антидопингового агентства ( ) Ричард Паунд считает, что пандемия коронавируса может повлиять на проведение зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

Ранее летние Игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год. Глава МОК Томас Бах заявил, что перенос Олимпиады обойдется МОК в сотни миллионов долларов.

«Когда МОК просят поделиться авансовым доходом, который в итоге может и не поступить в комитет, важно не создавать неустойчивых отношений.

Вполне возможно, есть федерации, которые функционируют в таком стиле, и их расходы превышают доходы. Так что, возможно, потребуется подрезать паруса таким федерациям в эти тяжелые времена.

При планировании на ближайшее будущее МОК должен учитывать общие последствия такого нежелательного сценария, при котором в худшем случае будет затронута не только , но и Игры-2022. А это приведет к потере доходов остальных Олимпийских игр.

Я уверен, что МОК оценивает все вероятные последствия и сделает все возможное, чтобы помочь международным спортивным федерациям (и другим заинтересованным сторонам), которые действительно нуждаются в помощи», – сказал Паунд.

Я верю, что МОК бился за Олимпиаду не только ради денег. Главная ценность – возрождение спорта после пандемии