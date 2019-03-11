Сергей Голиков, отстраненный от исполнения обязанностей в СБР, о правлении: «Я в этой банде работать не желаю»

Исполнительный директор Союза биатлонистов России ( ) Сергей Голиков прокомментировал информацию о временной приостановке полномочий в организации.

«Чтобы временно отстранить, нужны некие основания, а их на данный момент нет.

Знаете, как загадочно получается – в теории могли бы быть любые основания, предусмотренные рамками закона.

Если человеку присылают бумагу о том, что он временно отстранен, то у него будут вопросы, верно?

Я в этой банде работать не желаю. Я имею в виду правление, конкретно их. Я не говорю про всех сотрудников СБР, тренеров и других», – сказал Голиков.

«Насчет дискуссии (с Драчевым) я ничего не знаю, где и когда она состоится тоже, но если меня пригласят, то я с удовольствием приеду.

Только я не понимаю, что имеется в виду. О какой дискуссии может идти речь, если факты, изложенные экспертами биатлона, очевидны. Плохо понимаю, о чем можно дискутировать», – цитирует Голикова «Р-Спорт».

СБР приостановил полномочия исполнительного директора Голикова, который обвинил Драчева в нецелевом расходовании средств

Вот теперь Драчев реально влип: бизнесмен из Питера (тоже работает в СБР) обвиняет в нарушениях закона и готовит переворот