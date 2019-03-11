Анатолий Хованцев: «Хочу, чтобы Логинова допустили до ОИ. Он же не один попал в такую ситуацию – Херманн и Йохауг тоже отбывали наказание»

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал об ожиданиях от Олимпийских игр 2022 года в .

– Владимир Драчев заявил, что хочет, чтобы тренеры в сборной России остались до Олимпиады и сработали на максимально возможный результат. Каким вы его видите?

– Прежде всего результат будет зависеть от пополнения молодежью. Сейчас пришел Карим Халили, показывает хороший результат в эстафетах. Его функциональные возможности находятся в прогрессе. С каждым годом он должен добавлять.

Уже есть два спортсмена, которые зарекомендовали себя на хорошем уровне: и Матвей Елисеев.

– Но есть опасность, что Логинова не пустят на Олимпиаду из-за истории с ЭПО?

– Конечно, я хочу, чтобы его допустили. Он же не один попал в такую ситуацию. Из тех спортсменов, которые находятся на хорошем счету, можно назвать и Терезу Йохауг из лыжных гонок. Они тоже отбывали наказание.

– Но даже не пустили на Игры-2018 в Пхенчхан.

– Думаю, что там больше сыграло недоказанное обвинение со стороны Родченкова. Никто не объяснил, почему, например, Катя Юрлова не была допущена до Олимпиады. Тот же Антон Шипулин.

Их просто не допустили без всяких объяснений. Никаких обвинений. Катя бегает до сих пор, и ей ничего не предъявляли. Шипулин закончил карьеру, но он тоже мог бы бегать, – сказал Хованцев.

Первый подиум Логинова – чудо: Фуркад и Тарьей Бо тепло поздравляют, шутят с ним, Саша улыбается – не верится, но это было