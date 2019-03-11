7 апреля пройдет заседание правления Союза биатлонистов России: определят тренеров сборной и обсудят письмо-ультиматум Драчеву

7 апреля пройдет заседание правления Союза биатлонистов России (СБР).

Во время заседания члены правления обсудят итоги выступления российской сборной в сезоне-2019/20, рекомендации тренерского совета по формированию тренерского штаба на следующий сезон, а также письмо ветеранов биатлона в адрес главы СБР Владимира Драчева с призывом уйти в отставку.

Совещание пройдет в формате видео-конференции из-за эпидемии коронавируса.

Письмо-ультиматум в биатлоне: комичнее Драчева – только бунтари, которые гонят его в отставку

Вот теперь Драчев реально влип: бизнесмен из Питера (тоже работает в СБР) обвиняет в нарушениях закона и готовит переворот

Мы участвуем в биатлонных выборах: снимаем Драчева, зовем Пихлера и предлагаем концепцию новой сборной