7 апреля пройдет заседание правления Союза биатлонистов России: определят тренеров сборной и обсудят письмо-ультиматум Драчеву

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7 апреля пройдет заседание правления Союза биатлонистов России (СБР). 

Во время заседания члены правления обсудят итоги выступления российской сборной в сезоне-2019/20, рекомендации тренерского совета по формированию тренерского штаба на следующий сезон, а также письмо ветеранов биатлона в адрес главы СБР Владимира Драчева с призывом уйти в отставку. 

Совещание пройдет в формате видео-конференции из-за эпидемии коронавируса. 

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