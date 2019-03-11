Йоханнес Бо: «В городе гробовая тишина, как в ужастике. За окном – вообще никого»

Норвежский биатлонист рассказал, как живет и тренируется в условиях пандемии коронавируса.

«Как просыпаюсь, так сразу иду гулять с сыном Густавом. Когда возвращаемся, готовим еду. Мне главное понимать, что ему все нравится. В общем, все идет по кругу.

Тренируюсь примерно через день. Вчера вот тренировался, сегодня пропускаю. Надеюсь, что завтра получится побегать или на велосипеде покататься. А какие еще варианты? Снега почти не осталось, а в горы подниматься запрещено, поэтому лыжи отменяются.

В Норвегии все не так строго, но все сидят дома и работают удаленно. Если хочешь с кем-то встретиться, то это не проблема. Главное – держать дистанцию 1-2 метра.

В городе гробовая тишина, как в ужастике. Посмотришь за окно, а там вообще никого, пустота. Предполагаю, что в России у вас то же самое.

Если до мая ничего не изменится, с тренировками будем что-то придумывать. Сейчас в любом случае отдых по плану. Думаю, что все сборы, если они будут, проведем в Норвегии. Лететь куда-то в Европу сейчас – явно не лучшая идея. Будем тренироваться в Осло или .

В моем доме в горах есть большой фитнес-зал, но туда ездить нельзя сейчас. В тех местах очень мало больниц, а те, что есть, очень маленькие. Если в таком поселке случится эпидемия, то врачи не смогут помочь всем, поэтому все сидят в крупных городах», – рассказал Бо.