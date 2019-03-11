Богалий, Барнашов и еще 5 специалистов не подписывали письмо-ультиматум Драчеву. Но их подписи стоят в документе

Семеро представителей российского биатлона заявили, что не подписывали письмо в адрес главы СБР Владимира Драчева с призывом уйти в отставку.

Всего под письмом, опубликованном вчера ветеранами и тренерами биатлона, стоят 24 подписи. Однако часть специалистов заявила, что не подписывала документ.

Среди них двукратная олимпийская чемпионка , заслуженные тренеры России Геннадий Раменский, Виктор Юрлов, Геннадий Челюканов и , а также глава Федерации биатлона Забайкальского округа Геннадий Ковалев и главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

Таким образом, подписи поставили не 24 специалиста, а 17.

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