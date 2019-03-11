Богалий, Барнашов и еще 5 специалистов не подписывали письмо-ультиматум Драчеву. Но их подписи стоят в документе

Теги Анна Богалий сборная России сборная России жен СБР Владимир Драчев Владимир Барнашов Геннадий Челюканов Максим Кугаевский Геннадий Ковалев Виктор Юрлов Биатлон

Семеро представителей российского биатлона заявили, что не подписывали письмо в адрес главы СБР Владимира Драчева с призывом уйти в отставку.

Всего под письмом, опубликованном вчера ветеранами и тренерами биатлона, стоят 24 подписи. Однако часть специалистов заявила, что не подписывала документ.

Среди них двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий, заслуженные тренеры России Геннадий Раменский, Виктор Юрлов, Геннадий Челюканов и Владимир Барнашов, а также глава Федерации биатлона Забайкальского округа Геннадий Ковалев и главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

Таким образом, подписи поставили не 24 специалиста, а 17.

Письмо-ультиматум в биатлоне: комичнее Драчева – только бунтари, которые гонят его в отставку

Тихонов, Касперович, Медведцева и другие специалисты призвали Драчева покинуть пост президента Союза биатлонистов России

Опрос

Нужно ли Драчеву уходить в отставку?
4046 голосов
Да
84%
Нет
16%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья