Сергей Чепиков: «Нужно проверить письмо Драчеву на легитимность. Может, это фейковая информация или первоапрельская шутка»

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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков поделился мнением насчет письма тренеров и ветеранов биатлона с призывом к Владимиру Драчеву уйти с поста президента СБР.

Олимпийские чемпионы и заслуженные тренеры России призвали Драчева покинуть пост, так как он не справляется, по их мнению, с обязанностями президента СБР. Драчев возглавляет организацию с мая 2018-го.

«Богалий есть в числе подписантов письма, но на самом деле она его не подписывала.

Так что нужно проверить это письмо на легитимность. Быть может, это фейковая информация или первоапрельская шутка», – сказал Чепиков.

Тихонов, Касперович, Медведцева и другие специалисты призвали Драчева покинуть пост президента Союза биатлонистов России

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