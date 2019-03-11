Сергей Чепиков: «Нужно проверить письмо Драчеву на легитимность. Может, это фейковая информация или первоапрельская шутка»

Вице-президент Союза биатлонистов России ( ) Сергей Чепиков поделился мнением насчет письма тренеров и ветеранов биатлона с призывом к уйти с поста президента СБР.

Олимпийские чемпионы и заслуженные тренеры России призвали Драчева покинуть пост, так как он не справляется, по их мнению, с обязанностями президента СБР. Драчев возглавляет организацию с мая 2018-го.

«Богалий есть в числе подписантов письма, но на самом деле она его не подписывала.

Так что нужно проверить это письмо на легитимность. Быть может, это фейковая информация или первоапрельская шутка», – сказал Чепиков.

Тихонов, Касперович, Медведцева и другие специалисты призвали Драчева покинуть пост президента Союза биатлонистов России